هل تقبل أصالة الصلح مع أنغام؟

ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري، عن مدى إمكانية المصالحة مع زميلتها الفنانة النصرية ​أنغام​، في مؤتمر صحفي عقب حفلتها في دبي.

وقالت أصالة بشكل قاطع: "ما عندي مشاكل مع حدا، مني فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".

الجدير ذكره أن العلاقة بين أصالة وأنغام انقطعت منذ عدة أشهر، بعدما أعلنت الأخيرة خبر زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى، ابنة أخت المخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق، وهو الأمر الذي بسببه قررت أصالة الانحياز لجهة زوجها وابنة شقيقته وتقطع صداقتها بأنغام.

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