‎7 نجوم يغيبون عن دراما رمضان أبرزهم السقا ومحمد إمام‎

يفتقد الجمهور في شهر رمضان القادم عدد كبير من نجوم الفن، بعدما اعتادوا على مشاهدة بعضهم لسنوات متتالية، ولكن بعضهم قرر الغياب هذا العام لانشغالهم بتصوير أعمالهم السينمائية، والبعض الآخر قرر الانسحاب عن المشاركة لعدم وجود السيناريو المناسب لهم، وفي السطور التالية يرصد "الخليج 365 الفني" أبرز الفنانين الذين قرروا الغياب عن الماراثون الرمضاني هذا العام.

أحمد السقا

يتغيب الفنان أحمد السقا عن المشاركة في الماراثون الرمضاني القادم، على الرغم من النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العام الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"،وذلك لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة، و أيضًا للتحضير لعودته إلى خشبة المسرح مع الفنانة منى زكي بعرض جديد يحمل اسم مبدئي وهو "زوجة رجل مهم"، والمسرحية تدور في إطار كوميدي، حول مجموعة زوجات يقومون بتنفيذ مقالب كوميدية في أزواجهن لكي يحصلون على حقوقهم منهم، والمسرحية تشهد عودة أحمد السقا ومنى زكي للمسرح بعد ١٦ عامًا من تقديمهم مسرحية "كده أوكيه" التي تعاونا فيها مع هاني رمزي، وشريف منير وياسمين عبد العزيز .

قررت الفنانة دنيا سمير غانم الحصول على إجازة من الدراما الرمضانية هذا العام بعد النجاح الكبير التي حققته العام الماضي من خلال مسلسل "بدل الحدوتة٣"، بسبب انشغالها بالتحضير لفيلم جديد يحمل اسم مبدئي "تسليم أهالي"، الذي تتعاون فيه مع المخرج خالد الحلفاوي، والسيناريست شريف نجيب، ويشاركها في بطولته الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيله خلال الأيام القادمة.

محمد إمام



قرر الفنان محمد إمام الحصول على أجازة من الدراما الرمضانية هذا العام، بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي بمسلسل "هوجان"، وذلك بسبب انشغاله بتصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر عرضه يوم الأربعاء القادم.

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مي عز الدين



قررت الفنانة مي عز الدين الغياب عن الماراثون الرمضاني القادم، وذلك لانشغالها في تحضير فيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب سبع سنوات، كما أنها شاركت كضيفة شرف في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني.

هاني سلامة



قرر الفنان هاني سلامة، الحصول على إجازة من موسم رمضان القادم، رغم حرصه الدائم على المشاركة في السباق الرمضاني، ورغم نجاحه الكبير الذي حققه العام الماضي بمسلسل "قمر هادي"، وذلك لانشغاله بتحضير فيلمه الجديد "أموال عامة" الذي يعود به إلى السينما بعد غياب حوالي تسع سنوات، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القادمة، و يتعاون هاني في الفيلم مع المخرج أحمد عبدالله صالح.

حمادة هلال



أعلن الفنان حمادة هلال الحصول على اجازة من الدراما الرمضانية هذا العام،بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي من خلال مسلسل "ابن أصول"، وذلك لانشغاله بتحضير أكثر من عمل غنائي، ومن المقرر الإعلان عنهم خلال الفترة القادمة

زينة



أكدت الفنانة زينة في تصريحات صحفية لها أنها لن تشارك هذا العام في الدراما الرمضانية وذلك بسبب عدم توفر السيناريو المناسب الذي يدفعها للمشاركة في الماراثون الرمضاني القادم، لكي تظل محافظة على مكانتها لدى الجمهور، وكان آخر أعمال زينة الدرامية مشاركتها في مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذي عُرض في الموسم الرمضاني لعام ٢٠١٨، ويعرض لزينة حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس".