تراند اليوم : بعد غيابه دراميا.. مفاوضات مع أحمد السقا لتقديم برنامج مقالب في رمضان 2020

أعلن الفنان أحمد السقا، خلال الفترة الماضية، أنه لن يخوض السباق الرمضاني المقبل 2020، بعمل درامي، نظرا لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” الذي انتهي من تصوير 60% من أحداثه حتى كتابة هذه السطور.

وقال مصدر مقرب من السقا، “،إن شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، عرضت على السقا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، فكرة تقديم برنامج مقالب في رمضان عبر شاشات “الهيئة الوطنية للإعلام”، خاصة في ظل غياب السقا عن تقديم عمل درامي.

وأضاف المصدر، أن شركة سينرجي اختارت السقا تحديدا لتقديم برنامج مقالب على شاكلة البرنامج التي يقدمها رامز خلال للعديد من الأسباب، من أهمها علاقات السقا القوية بجميع نجوم الوسط الفني وهذا الأمر سيجعل الضيوف لا ترفض إذاعات الحلقات التي يتم تصويرها، خاصة في ظل استضافة نجوم صف أول، كم رفضت الشركة المنتجة معرفة الضيوف مسبقا أو حتي التلميح لهم بطبيعة البرنامج كما يحدث في برنامج رامز جلال التي يتم عرضها عبر شاشة قنوات MBC.

أوضح المصدر، أن الشركة تريد وجود منافس قوي لرامز جلال في تقديم برنامج المقالب، خاصة في ظل انخفاض أسهم المشاهدة لدي برنامج المقالب التي يقدمها الفنان هاني رمزي والذي كان السبب الأساسي خلال السباق الرمضاني الماضي في عدم تقديمه للبرنامج بعدما تم الإعلان عنه.

يشار إلي أن فيلم “العنكبوت” من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، والفنان زكي فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى، ومحمود غريب، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.