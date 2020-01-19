تراند اليوم : شاهد ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة لها.

خطفت ابنة فيفي عبده الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية بنفس اللون، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع.

وانتعلت بوت متوسط الطويل باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التى منحتها إطلالة كاملة.

فيما أعتمدت الفنانة عزة مجاهد على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.