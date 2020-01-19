كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 12:53 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة الأقاويل حول إمكانية المصالحة بين الفنانة المصرية ” أنغام ” والفنانة السورية ” أصالة ” خاصة بعد إعلان الأخيرة إنفصالها عن زوجها المخرج ” طارق العريان ” .
وخرجت أصالة للرد على ذلك في تصريحات لها لبرنامج ” the insider ” في كواليس حفلها في القرية العالمية بمدينة دبي وقالت : ” ما عندي مشاكل مع حدا .. ماني فاضية أنا إنسانة مشغولة .. مشغولة بين شغلي وولادي واصدقائي ” .
يذكر أن العلاقة بين كلا من أصالة وأنغام كانت قد توترت بعد إعلان أنغام زواجها من الموزع ” أحمد إبراهيم ” وانفصاله عن زوجته ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان .. وأكد الكثيرون أن الموقف الذي اتخذته أصالة ضد أنغام جاء دعما لزوجها السابق وعائلته .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعلق على إمكانية المصالحة مع أنغام : ” أنا مش فاضية أنا إنسانة مشغولة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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