أصالة تعلق على إمكانية المصالحة مع أنغام : ” أنا مش فاضية أنا إنسانة مشغولة “

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 12:53 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة الأقاويل حول إمكانية المصالحة بين الفنانة المصرية ” أنغام ” والفنانة السورية ” أصالة ” خاصة بعد إعلان الأخيرة إنفصالها عن زوجها المخرج ” طارق العريان ” .

وخرجت أصالة للرد على ذلك في تصريحات لها لبرنامج ” the insider ” في كواليس حفلها في القرية العالمية بمدينة دبي وقالت : ” ما عندي مشاكل مع حدا .. ماني فاضية أنا إنسانة مشغولة .. مشغولة بين شغلي وولادي واصدقائي ” .

يذكر أن العلاقة بين كلا من أصالة وأنغام كانت قد توترت بعد إعلان أنغام زواجها من الموزع ” أحمد إبراهيم ” وانفصاله عن زوجته ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان .. وأكد الكثيرون أن الموقف الذي اتخذته أصالة ضد أنغام جاء دعما لزوجها السابق وعائلته .