رسالة من كارول سماحة إلى رفيق دربها الفني

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت النجمة اللبنانية كارول سماحة رسالة خاصة إلى المايسترو محمود عيد، قائد فرقتها الموسيقية، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت كارول صورة تجمعها مع محمود عيد الذي يعد رفيق مشوارها الفني منذ 12 عاماً، من حفلها في مهرجان “الرياض للعود” بالمملكة العربية السعودية، وأرفقتها برسالتها.

وجاء في رسالة “سماحة” إلى “عيد”: “من ١٢ سنة لليوم برهن عن إخلاصه وحرفيته بالموسيقى: المايسترو محمود عيد رفيق دربي الفني..صديق حقيقي وفنان موهوب…إن شاءالله سوى رح نكمل هالدرب ونكتشف مساحات فنية جديدة ونجحات أكبر بإذن الله”.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة قدّمت العديد من الأغاني التي حملت توقيع محمود عيد موسيقياً أبرزها “هيدا قدري” و”رجع قلبي” و” ذكرياتي”.