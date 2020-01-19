بيع 21 سيارة لـ بول ووكر بـ 2.3 مليون دولار

متابعة بتجـــــــــرد: قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراجة نارية كانت مملوكة للممثل الأمريكي الراحل بول ووكر نجم أفلام “سريع وغاضب” (فاست آند فيوريس) الشهيرة، بيعت مقابل 2.33 مليون دولار في منافسة محمومة بمزاد سيارات سنوي في ولاية أريزونا.

وحققت التشكيلة نتائج قوية في مزاد باريت-جاكسون بمدينة سكوتسديل، تصدرتها سيارة “بي أم دبليو إم3 لايتوايت” إنتاج عام 1995، حيث سجلت 385 ألف دولار أمس السبت.

وتوفي ووكر، الذي اشتهر بشغفه بالسيارات، عن 40 عاماً في حادث سيارة “بورشه كاريرا جي تي”، حين كان يجلس إلى جوار قائدها وصديقه روجر روداس، الذي توفي أيضاً في الحادث، في نوفمبر عام 2013.

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واصطدمت السيارة بعدة أشجار وأحد الأعمدة في سانتا كلاريتا قرب لوس أنجلوس، وأُرجع سبب الحادث إلى السرعة المفرطة.

وبيعت 18 سيارة و3 دراجات نارية لووكر تمتد أعمارها على مدى 5 عقود قبل انتهاء المزاد.

وضمت التشكيلة سيارة نيسان 370زد، سجلت 105600 دولار، وهو أعلى ثمن لسيارة من هذه الطراز في مزاد، وستذهب إيرادات البيع إلى مجلس أوصياء يخص ميدو ابنة ووكر.