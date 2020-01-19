كايت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية

متابعة بتجـــــــــرد: تترأس الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت لجنة تحكيم الدورة المقبلة من مهرجان البندقية من الثاني من سبتمبر إلى 12 منه على ما أعلن المنظمون الخميس.

واتخذ قرار تعيين الممثلة والمنتجة البالغة 50 عاما لترؤس لجنة الدورة السابعة والسبعين من المهرجان، مجلس إدارة بينالي البندقية الذي يشكل المهرجان كياناً تابعاً له، في العاشر من يناير الحالي على ما جاء في بيان.

وقالت كايت بلانشيت في البيان “في كل سنة أنتظر فيها الأفلام المختارة في مهرجان البندقية وفي كل سنة أجد أنها لافتة ومميزة”.

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وأضافت “مهرجان البندقية هو من أجمل مهرجانات العالم السينمائية واحتفاء بالسينما وهو وسيلة استفزازية ومحفزة، بكل أشكاله”.

واعتبر ألبرتو باربيرا المدير الفني للمهرجان “يسعدنا كثيرا” ان نلتقي مجددا بكايت بلانشيت في البندقية على رأس لجنة التحكيم هذه المرة “بعدما صفقنا لها” كممثلة.

وتقف كايت بلانشيت في الصفوف الأمامية في نضال النساء ضد العنف الجنسي في أوساط السينما ولا سيما منذ فضيحة واينستين. وقد نقلت هذا الاحتجاج إلى مهرجان كان العام 2018 عندما ترأست لجنة التحكيم. وقد صعدت يومها الدرج الشهير في كان مع 82 امرأة من أوساط الفن السابع للمطالبة بالمساواة.