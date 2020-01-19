أمير كرارة: 18 ساعة يومياً أمام الكاميرا لعيون “الاختيار”

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض الفنان المصري أمير كرارة لوعكة صحية أثناء استضافته، منذ أيام، في برنامج تليفزيوني على إحدى الفضائيات المصرية.

وقال كرارة في تصريحات له، إنه شعر بدوار شديد أثناء تصوير الحلقة، مضيفاً: “أعاني من إرهاق بالغ منذ أيام عدة، لارتباطي بتصوير مشاهد مسلسله الجديد «الاختيار» لمدة 18 ساعة يومياً داخل صحراء برقاش بمحافظة الجيزة”.

وأشار إلى أنه يشعر بتحسن في حالته الصحية، متمنياً أن ينال مسلسله إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة “الاختيار” أحمد العوضي، دينا فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد إمام، آسر ياسين وإياد نصار، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.