بريانكا شوبرا.. موديل لزوجها نيك جوناس في أحدث كليباته

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الممثلة الهندية الحسناء، بريانكا شوبرا، أنها ستظهر في أحدث فيديو كليب لفريق البوب روك الأمريكي جوناس براذرز.

وأفادت صحيفة “إنديا توداي” على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بأن شوبرا أعلنت عن مشاركتها في الكليب الجديد، من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ويحمل الكليب الذي نشرت شوبرا (37 عاماً) صورة منه على “إنستغرام” اسم “وات إيه مان جوتا دو”.

يذكر أن شوبرا متزوجة منذ ديسمبر 2018 من المغني الأمريكي نيك جوناس (27 عاماً) العضو في فريق “جوناس براذرز”. ويضم الفريق الغنائي إلى جانب نيك أخويه كيفين (32 عاماً) وجو (30 عاماً).

وكانت شوبرا فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 2000، وهي تعتبر واحدة من أهم النجمات في صناعة السينما الهندية.