إمينيم يثير الجدل مجدداً بألبومه الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ مغني الراب العالمي إمينيم معجبيه بإصدار ألبومه الجديد مساء أمس تحت عنوان “ميوزيك تو بي مرديرد باي”، والذي يهاجم فيه استعمال الأسلحة النارية، وإنما بكلمات مثيرة للجدل كالمعتاد.

وفي أغنية “داركنس”، يروي مغني الراب، البالغ من العمر 47 عاماً، قصة رجل وحيد يستعد لارتكاب مجزرة، وينهي الأغنية برسالة تدعو الجمهور للتصويت لصالح تشديد القوانين التي ترعى حمل الأسلحة النارية.

ويعد هذا الألبوم الـ11 لمغنى الراب، الذي عرف نجاحاً بارزاً في النصف الأول من حياته المهنية حين أطلق مجموعة من الأغاني الناجحة عالمياً.

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وطوال مسيرته، أثار إمينيم الجدل، لا سيّما بعد أن صدم الأمريكيين بشخصيته العنيفة والسادية في أغنية “سليم شايدي”، وأيضاً في أغنية “أناكومودايتينغ” التي أشار فيها إلى التفجير الذي استهدف حفلة أدريانا غراندي في مانشستر عام 2017 وأودى بحياة 22 شخصاً.

وفي عام 2018، فاجأ إمينيم جمهوره بإصدار ألبوم “كاميكاز” من دون أي إعلان مسبق، وهو أسلوب بات معروفاً في عالم الموسيقي، وتضمّن الألبوم أغنية يهاجم فيها مجموعات الضغط المؤيدة لحيازة الأسلحة.