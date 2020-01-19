هل ينتظر جمهور كاظم الساهر عاماً كاملاً؟

متابعة بتجـــــــــرد: غاب النجم العراقي كاظم الساهر عن جمهوره في فترة اعتزال مؤقّت، حيث قرّر الحصول على إجازة قصيرة من إحياء الحفلات الغنائية ليتفرّغ لألبومه الغنائي الجديد. ومن خلال نواعم، سنكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالقيصر.

ويبدو أن ألبوم “الساهر” الغنائي الجديد سيكون ألبوماً من نوع خاص، حيث قرر القيصر قبل فترة الحصول على فترة إجازة طويلة للتفرّغ لتسجيل أغنيات الألبوم مع صديقه الموزّع الموسيقي ميشال فاضل، وهذا سبب وجودهما معاً معظم الوقت خلال الفترة الماضية، بعد أن اعتذر كاظم عن إحياء أي حفلة غنائية خلال الفترة الحالية لكي ينهي ألبومه.

وقد أفادت بعض المصادر الخاصة أن فترة تسجيل أغنيات الألبوم قد تمتد من شهرين لعام تقريباً، خاصة أنه حريص جداً في خياراته الغنائية وحريص أيضاً أن يعود به بعد فترة غياب طويلة والاكتفاء بأغنيات سينغل من فترة إلى أخرى.

على صعيد آخر، انتشر فيديو خاص من داخل إحدى الكافيهات في المملكة العربية السعودية، وتظهر فيه لوحة خاصة للقيصر كاظم الساهر، حتى ظن البعض أن المقهى خاص بالقيصر؛ وهذا ما نفاه مصدر مقرب منه، مؤكداً أن كاظم لا يمتلك أي مشاريع خاصة بالمملكة العربية السعودية.

إلى ذلك، طالب جمهور كاظم الساهر بأن ينشر فيديو خاصاً لهم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الإنستغرام للاطمئنان عليه وللتواصل معهم، خاصة أنه لم ينشر عبر صفحته أي فيديوهات خاصة من حفله الغنائي الأخير في ليلة رأس السنة، الذي أحياه في مركز دبي العالمي ورافقته في الحفل المغربية أسماء لمنور حيث سبق أن قدّما معاً قصيدته الشهيرة “المحكمة”، وقد لبّى القيصر الطلب.