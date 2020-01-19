أمال ماهر تعود بألبوم جديد..

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أمال ماهر لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت أمال ماهر رسمياً عن قرب موعد إطلاق ألبومها من خلال منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أطلّت على متابعيها بمقطع مصوّر من داخل استوديو التسجيل وضعت في خلفيته على ما يبدو موسيقى إحدى أغنيات الألبوم وكتبت بتعليقها عليه: “قريا ألبوم جديد 2020”.
تجدر الإشارة إلى أن منشور أمال ماهر لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث أعرب متابعوها عن حماسهم للألبوم من خلال التعليقات التي انهالت عليها من كل حدب وصوب.
وكانت أمال ماهر قد طرحت ألبوم “أصل الإحساس” في شهر يناير من العام المنصرم 2019، وحقق نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي.
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