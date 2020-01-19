تركي آل الشيخ بعد إجراء جراحة: اعتز بأصحاب النوايا السليمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية جراحة في إحدى الدول الأوروبية، بعد تعرضه لوعكة صحية أبعدته عن مهامه في هيئة الترفيه لفترة قاربت الشهر.

وأعرب "آل الشيخ" عن سعادته بالدعم الكبير الذي تلقاه من محبيه وجمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال التواصل الشخصي معه، وكتب ما يشبه القصيدة في أول تعليق له بعد إجرائه العملية الجراحية والتي أعلن عنها الفنان العراقي ماجد المهندس قبل يومين في حفله الغنائي بالمملكة على هامش ليلة السندباد.

وجاء في كلمات تركي آل الشيخ:

"أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه

اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه

أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه

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وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه

وتأكيدًا على عودته لممارسة مهامه وأنشطته مجددًا تفاعل تركي آل الشيخ مع الجمهور ومسؤولي هيئة الترفيه طالبهم بتنظيم حفل غنائي للفنان الأردني خليل طفيحات وإدراج اسمه ضمن حفلات الدراعة أو ليالي عدن.

وكتب "آل الشيخ" في تغريدة له عبر تويتر قائلًا: "الدراعة وليالي عدن ضروري تجيبون خليل طفيحات من الأردن".

على صعيد آخر نشر سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا ونائب رئيس اللجنة الفنية بهيئة الترفيه صورة لتركي آل الشيخ ظخر فيها وهو يرتدي زيه السعودي الشهير به، وكان جالسًا ويرتدي نظارة بنية اللون.

وتركي سالم الهندي تعليقًا تمنى فيه عودة "آل الشيخ" سالمًا لأرض الوطن فقال: "أسأل الله العلي القدير أن ترجع لوطنك وأهلك ومحبينك سالمًا معافى وما تشوف شر يا بوناصر".

وكان الفنان العراقي ماجد المهندس قد قال على هامش إحيائه حفلًا غنائيًا على مسرح محمد عبده بالرياض ضمن ليلته التي حملت اسم "ليلة السندباد" آخر حفلات ليالي الأساطير التي ينظمها موسم الرياض بالمملكة إنه هاتف المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده على المسرح وكان رئيس هيئة الترفيه وقتها في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف "المهندس": "قبل ما آجي تواصلت وأبو ناصر الله يرجعه بالسلامة وقالي راح أدخل غرفة العمليات وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة".

وأوضح ماجد المهندس خلال حفله الذي أحياه أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية "أكدب عليك" للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل، وهو ما لباه ماجد المهندس.