أحمد أبو هشيمة عن الفيديوهات الخادشة: ما ببصش على التفاهات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عن صمته، ليتحدث عن الفيديوهات التي سربت له والتي حملت عنوان "فضيحة أبو هشيمة"، والتي كانت تكشف عن مكالمة "جريئة" تبادلها مع إحدى الفتايات إضافة إلى مقاطع "جنسية خادشة".

وفي أول تعليق له قال أبو هشيمة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، والذى ظهر فيه وهو يتفقد قرية خليفة يونس بمركز طامية بالفيوم: "عمري ما طلعت ترند بقالي 4 أيام طالع ترند في حاجة متفبركة، والقضاء أخذ مجراه، والعصابة محبوسين".

وتابع أبو هشيمة: "اللى معاه ربنا مبيتكسرش، والحاجات ده بتقويني، أسهل شيء الرد بالكلام ولكنني أفضل العمل وهذه فرصة أنصح من خلالها الشباب دائمًا بالعمل".

أما عن حقيقة تأثره بهذه الفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا قال أبو هشيمة: "مفيش حاجة هتأثر عليا وكل اللي بيحصل على السوشال ميديا من وحي الخيال، وأنا مؤمن ببلدي وبشتغل وبس وما ببصش على التفاهات، وضيعوا وقتكوا، لأنني مكمل في طريقي وأنا اتعلمت يعني إيه رجولة".

وقال أبو هشيمة تعليقًا على الفيديو: "الفيديو ده عشان كل الناس اللي بتحبني وكانت قلقانة عليا اليومين اللي فاتوا.. ده أول وآخر رد مني على حملات التشويه الممنهجة".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمقاطع فيديو مسربة حملت عنوان "فضيحة أبو هشيمة"، تكشف عن مكالمة "جريئة" تبادلها مع إحدى الفتيات إضافة إلى مقاطع خادشة.

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وعندما سألته الفتاة في المكالمة عن سبب عدم إكمال علاقته مع أي فنانة؟ أجاب أبو هشيمه :"لا ما اكملش مع وحدة منهم، دول وحشين".

تصريحات أبو هشيمة شكلت صدمة كبيرة للجمهور، خاصة أنه كان متزوجًا من الفنانة هيفاء وهبي، ليأتي الرد سريعًا من الأخيرة بطريقة غير مباشرة أيضًا، إلا أن كثيرين رجحوا أن "أبو هشيمة" هو المقصود.

وشاركت هيفاء صورة أرفقتها بكلمات: "الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين".

يذكر أن أبو هشيمة أثار البلبلة عندما طلب من الفتاة التي يتحدث معها أن تخبره باسم الفنانة التي تعجبها، واعتبر الكثيرون أن أبو هشيمه قد أساء بتصريحاته لعدد من النجمات، وأنه من غير الممكن أن يرتبط مع إحداهن بشكل رسمي.

يُشار إلى أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كان قد ارتبط فترة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كما تسربت بعض الأخبار عن علاقة تجمعه بشقيقة اللاعب كريستانو رونالدو.