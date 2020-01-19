شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث المستفز.. أفيخاى أدرعى يهنئ مى عز الدين بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول أفيخاى أدرعى المتحدث الرسمى باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية، دائما استفزاز نجوم الفن فى الوطن العربى، و اليوم خرخ بتغريده يهنئ فيها النجمة مى عز الدين بمناسبة عيد ميلادها، و كتب فى التغريده قائلا:" يصادف اليوم عيد ميلاد الممثّلة المصرية الموهوبة مي عز الدين، وقد اختلفت الأدوار الّتي مثّلتها في أفلامها المتعدّدة بهذه المناسبة أودّ تهنئتها بطريقة مميّزة كل عام وانت بخير".



افيخاى ادرعى

وقد سبق و هاجمت الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا، أفيخاى أدرعى، المتحدث الرسمى باسم قوات الاحتلال الاسرائيلية، بعدما رد على تغريدة لها، وقال، إن حماس هى المسئولة عن هذا الوضع المؤلم، مؤكدا أنها تدفع قطاع غزة نحو مزيد من العنف، وهو ما دعا إليسا، فى وضعه فى القائمة المحظورة لديها.

وقالت إليسا: " أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".

فيما قال أفيخاى: "نعم حماس مسئولة، عن كل هذا الوضع المؤلم،، صور المنزل فى البلدة الإسرائيلية الذى التعرض لهجوم حماس الصاروخى الإرهابى، خير دليل على عدوانية وبشعة هذه الحركة، التى تدفع سكان قطاع غزة نحو مزيد من العنف".

Advertisements

لترد عليه الفنانة إليسا بقوة، وتحظره من حسابها عبر تويتر، فقالت:" هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك، محتل وقح".

وفى أكتوبر الماضى طرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى عبر حسابه على فيس بوك سؤالا بمناسبة اليوم العالمى للتغذية، يقول فيه "حابين نسألكم شو أكلتكم المفضلة من المطبخ الإسرائيلى"، وجاءت فى الصورة أسماء أربعة أكالات عربية شهيرة، حيث أشار أدرعى إليها قائلًا: "الشكشوكة الإسرائيلية، الشاورما الإسرائلية، الحمص الإسرائيلى، الفلافل الإسرائيلية".

وبعد نشره الصورة دخل الآلاف من مدونى الوطن العربى، يهاجمونه بسبب سرقة التراب العربى والفلسطينى، وكتب له النجم محمد هنيدى فى التعليقات قائلا: "ده ناقص يقولى شبرا بتاعتنا"، ومن بعض التعليقات: "فين الكبدة الإسكندرانى الإسرائيلية، الأكلات دى أقدم من إسرائيل أصلا".