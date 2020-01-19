شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية رامى إمام مع لعبة بنته "بلوبى" اللى رجعته للطفولة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج رامى إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، مجموعة من الفيديوهات الطريفة على حسابه الخاصة بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، يتحدث فيها مع لعبة ابنته التى يبدو أنها أصابته بحالة من الولع والحنين للطفولة، وتحدث "رامى" فى الفيديوهات عن أنه طلب من طفلته لعبتها التى تسميها "بلوبى" فور عودته من الشغل فى وقت متأخر من الليل للعب بيها، وبعد أن أخبرته بمكانها بدأ فى المزاح معها واصطحبها معه على العشاء.



رامى امام يذيع فيديو للعبة بنته على انستجرام

وفى وقت سابق، أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، بعد شهرين من العمل المتواصل، ليبدأ حاليا مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ونشر رامي إمام صور له خلال مونتاج المسلسل، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا :"فى المونتاج بعد أخر فرجة من شهرين".

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ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



رامى امام

يشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

كما وجه المخرج رامى إمام، شكرا إلى النجمة داليا البحيرى، على مشاركتها فى مسلسل "فلانتينو"، أمام الزعيم عادل إمام، وهو المسلسل الذى من المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل وأرسل لداليا البحيرى، بوكيه ورد، وكارت صغير كتب فيه "الفنانة داليا البحيرى شكرا جزيلا على تشريفك لينا فى مسلسل فلانتينو وبالتوفيق دايما ومن نجاح إلى نجاح .. رامى إمام".