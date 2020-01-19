شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى ينتهى من تصوير أحد ألغاز ‏المغامرون الخمسة فى الكوخ المحترق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم اشرف عبد الباقى من تصوير لغزا من ألغاز المغامرون الخمسة فى مسلسل "الكوخ المحترق"، ضمن 8 ألغاز هى عدد حلقات المسلسل القرر عرضه على قناته الخاصة على "يويتيوب"، ويعود عبد الباقى للتصوير قريبا بعد توقفه عدة أيام.

كان عبد الباقى قد بدأ تصوير مسلسله "الكوخ ‏المحترق" عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى، ‏وتصدر أشرف عبد الباقى البوستر الدعائى المبدأى ‏للعمل، إذ يتوسط 5 أطفال هم أبطال العمل، كان قد أعلن ‏عبد الباقى عن "أوديشن" لاختيارهم بمواصفات معينة، ‏وبالفعل استقر على 3 أطفال وطفلتين.‏

وعن سر اختياره للعمل، صرح عبد الباقى بأنه كان عاشقاً لألغاز "المغامرون الخمسة" ومرتبط بها وكان يحلم بتقديمها بالشكل الذى كان يتخيله وقت القراءة، لافتا إلى أن المسلسل ليس مخصصًا للأطفال، بل هو للكبار أيضا، خاصة من ارتبط بهذه القصص في طفولته.

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المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وتختخ وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.

وودع أشرف عبد الباقى مشروعه المسرحى "مسرح مصر" ‏بعد 7 سنوات قدم خلالها 130 مسرحية، خرج من تحت ‏عبائته العديد من نجوم الكوميديا الذين يتصدرون المشهد ‏السينمائى والتليفزيونى الآن، وهم؛ على ربيع ومصطفى ‏خاطر، وتوتا ، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور ، وغيرهم. ‏