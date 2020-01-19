شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تهنئ ابن صديقتها بعيد ميلاده بصورة أسرية وتعليق ساخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعبت الإعلامية بسمة وهبة، ابن إحدى صديقاتها خلال تهنئتها له بعيد ميلاده، ونشرت بسمة وهبة صورة تجمعهما على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، وعلقت قائلة " الولاد كبرررررررت واحنا كمان بنكبر كل سنة وأنت طيب يا عبودي يا بن الغالية حبيبتي ياسمين بصري وعشرة العمر الجميل مها بحبكم وانتوا الزمن الجميل"، كما نشرت صورة تجمعها مع صديقتها ياسمين بصري وتهنئها بعيد ميلاد ابنها.



بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد ابن صديقتها

واحتفت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم" على قناة OnE، بحلقتها السابقة مع مجموعة من السيدات محاربات السرطان، حيث نشرت صورة سيلفى تجمعها ببطلات تحقيق ”الخليج 365” بعنوان "طلاق السرطان"، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وعلقت عليها "محاربات سرطان وتخلى عنهن أزواجهن ولم يتخلى عنهن الله".

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وقد استضافت الإعلامية بسمة وهبة، فى برنامجها بطلات تحقيق الخليج 365 "طلاق السرطان"، وخلال الحوار أقدمت بسمة وهبة، على القيام من موقعها لتمسح دموع الحاجة هانم محمد على، التى أجهشت بالبكاء، وهى تروى قصة تخلى زوجها عنها بعدما أصيبت بالسرطان، معتبرة ذلك غدر منه، خاصة أنها تحملت معه الكثير ولديها أربعة أبناء.



بسمة وهبة

ويشار إلى أنه خلال حلقة البرنامج، الأربعاء، كانت قد قالت الحاجة هانم، إنها لن تنسى لحظات الخوف الشديد التى شعرت بها مع بداية بعد زوجها عنها وهى فى هذه الحالة، وتابعت: "والأكثر من ذلك أنه بدأ يبحث عن حياة جديدة وزوجة جديدة وده جرحنى جداً وعذبنى.. مش المرض اللى عذبنى ولكن زوجى صدمنى رغم أنى وقفت جنبه فى الوقت اللى عمل فيه عملية كبيرة".



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وأضافت - وهى تجهش بالبكاء - أنها أصيبت بالاكتئاب جراء أفعال زوجها، مشددة على أنها لا تستطيع أن تسامح زوجها على ما اقترفه فى حقها، لافتة إلى أنها قادرة على تحمل عذاب المرض ولكنها لا تستطيع تحمل الغدر، الأمر الذى دفع مقدمة البرنامج إلى الذهاب إليها ومسح دموعها، وتشجيعها وتحفيزها، وأنها عليها أن تفتخر بنفسها كونها هزمت مرضا خطيرا ولا تلقى بالاً لما فعله زوجها.