ناصر القصبى يتمنى الشفاء لتركى آل شيخ: "ترجع بالسلامة لأهلك و أحبابك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان ناصر القصبى، الشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، لخضوعه لعملية جراحية دقيقة فى إحدى دول أوروبا.

وكتب ناصر القصبى، تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا:" دعواتنا أن الله يسلمك و ما ترى باس و ترجع بالسلامة لأهلك و أحباب".



ناصر القصبى

ويجرى المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عملية جراحية دقيقة فى إحدى دول أوروبا دون أن يكشف طبيعتها، لكنه عبر بأبيات شعرية عن سعادته بحب الناس له، فى ظل رسائل الطمأنينة والدعوات التى توالت عليه من أصدقائه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى.

ويقول المستشار تركى آل الشيخ، فى أبيات قصيدته، التى نشرها عبر حسابه على"تويتر":

أنا بحب الناس .. فى صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة

اللى لهم عندى .. مودة وتقدير

وايدينهم لى .. بالدعاوى كريمة

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أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة

وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربى .. غيمةٍ بعد غيمه

يذكر أن الفنان ماجد المهندس، كان قد أعلن خلال حفله فى خواتيم موسم الرياض، الجمعة، التى أطلق عليها اسم "ليلة البرنس"، أن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركى آل الشيخ، توجه لأوروبا لإجراء عملية جراحية دقيقة، دون أن يكشف طبيعتها.

وقال برنس الأغنية العربية، خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، خلال حفله مساء الجمعة، إنه اتصل هاتفيًا بالمستشار تركى آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان رئيس هيئة الترفيه حينها يستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة فى إحدى الدول الأوروبية، وأضاف "قبل قدومى تواصلت مع أبو ناصر، الله يرجعه بالسلامة، وقال لى إنه سيدخل غرفة العمليات، وإن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة.. وعندى أغنية يحب أغنيهاله وقالى بدوره أهديها للجمهور".