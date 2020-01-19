شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل "بتصبح" على جمهورها بصورة من أعلى برج خليفة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة شيرى عادل، صورة لها خلال رحلة فى الإمارات وزيارتها لبعض الأماكن السياحية الشهيرة فى دبى، ونشرت شيرى عادل على صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، صورة من داخل برج خليفة وأشادت بالإمكانيات المذهلة للمكان، وعلقت "شيرى" على صورتها قائلة "يا لها من تجربة لاستكشاف أعلى صالة في العالم.. لقد تناولت وجبة الإفطار في السحب مع مناظر بانورامية لأفق دبي المذهل".



شيرى عادل من داخل برج خليفة

كما نشرت الفنانة شيرى عادل، فيديو لتصويرها مدينة دبى من أعلى برج خليفة وعلقت عليه "صباح الخير".

وتسعى الفنانة شيرى عادل في الفترة المقبلة إلى العودة مرة أخرى للساحة الفنية، والظهور فى الأعمال الدرامية والسينمائية، لا سيما بعد الفترة التى ابتعدت فيها عن الفن بسبب زواجها من الداعية معز مسعود، حيث كان آخر ما قدمته دورها في مسلسل "السهام المارقة"، عام 2018، وعقب انفصال شيرى عن معز مسعود، ظهرت شيرى عادل في أكثر من مناسبة فنية، سواء في مهرجانات أو مؤتمرات، فقد كانت احدى اللقطات المميزة، هو ظهور شيرى ومعز على السجادة الحمراء معا في مهرجان الجونة السينمائى، رغم الانفصال، وبررا ذلك بأنهما سيجمعهما عملا فنيا قريبا.

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شيرى عادل

وكان قد أعلن مسعود من مهرجان الجونة السينمائي عن إنتاجه لعمل جديد يناقش حرية المرأة في العالم العربي، من بطولة عدد من النجوم من ضمنهم الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمود كامل.

كما أعلن مسعود عن الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم Hello Brother مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda والذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.

يذكر أن فيلم Hello Brother سيكون من إخراج معز مسعود، والذي صرّح من مهرجان "كان" السينمائي أنه ينتج الفيلم العالمي من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلاندا ولمحاربة الجهل والتعصب.