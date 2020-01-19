شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يجسد مدير شركة إعلانات بمسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان محمد جمعة تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل "فرصة تانية " بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويجسد جمعة شخصية مدير شركة إعلانات خلال أحداث المسلسل، الذى يكتب المعالجة الدرامية له محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وأوشك جمعة على الانتهاء من تصوير مسلسل "بيضة دهب" مع إسلام إبراهيم ، وهو مسلسل يعرض على المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، مسلسل "بيضة دهب" يعتمد على البطولة الشبابية لكلا من إسلام إبرهيم، محمد جمعة، هنادى مهنى، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

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ويعد "بيضة دهب" ثالث المسلسلات التى يتم إنتاجها للعرض حصرياً على إحدى المنصات الرقمية، بعد "شديد الخطورة" من 7 حلقات والذى يقوم ببطولته أحمد العوضى، ريم مصطفى وإخراج حسام على ومنتظر عرضه قريباً، وأيضاً "حشمت فى البيت الأبيض" من 13 حلقة وبطولة بيومى فؤاد وإخراج مصطفى فكرة.

وسلم المؤلفون مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، 17 حلقة كاملة من مسلسل "فرصة تانية" بطولة الفنانة ياسمين صبرى، حيث يعكف الثنائى على كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل لتسليمها للشركة خلال منتصف شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير، و تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الانسان

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.