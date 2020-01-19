ميريام كلينك بجلسة تصوير جريئة: “واقفة على زر القصة”!

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 11:54 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية ميريام كلينك مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها. وامتازت هذه الصور بظهور ميريام كلينك بقميص أبيضٍ مفتوح عن منطقة الصدر مع ظهورها بوضعيات مختلفة في كل صورة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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