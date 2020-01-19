إعلامية عربية تشن هجوما على عبادي الجوهر .. والأخير يرد : ” أغني لناس أذانهم أحسن شوي “

كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 11:54 صباحاً - خرجت الإعلامية الكويتية ” ليلى أحمد ” بتصريحات خلال برنامجها ” على السيف ” انتقدت فيها وهاجمت الفنان ” عبادي الجوهر ” في طريقة غنائه واتهمته بضعف الصوت وقلة الإمكانيات والقدرات الغنائية .

فقالت ليلى أحمد : ” صوتك أقل كفاءة من اختيارك لكلمات أغانيك وأقل كفاءة من ألحانك ليش تصر دائما تغني ” .

وتابعت : ” صوته رتم واحد ونبرته حزينة ما في عرب في صوته .. ما عنده طبقات ما بين القرار والجواب ” .

وعلى الجانب الآخر جاء رد الفنان عبادى الجوهر على ما قالته ليلى أحمد وانتقادها لغنائه فقال : ” أظن هذا رأي خاص فيك وبإمكانك ألا تسمعيني .. وتأكدي إني أغني لناس أذانهم أحسن شوي ” .

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