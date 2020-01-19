بلقيس.. نجاح استثنائي باللهجة العراقية

متابعة بتجـــــــــرد: نجاح جديد تحققه النجمة بلقيس فتحي بعد طرح أحدث أغنياتها باللهجة العراقية “يا قلبي توب” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتخطت الأغنية بعد أسبوع على إطلاقها حاجز النصف مليون مشاهدة من خلال قناة بلقيس على موقع “يوتيوب” الشهير.

أغنية “يا قلبي توب” كلمات رامي الهادي، ألحان علي سالم وتوزيع تراث نمير، وخصّتها بلقيس بليريكس فيديو مميّز تصمّ تصميمه على طريقة الرسوم المتحركة، حيث ظهرت فيه لأوّل مرّة بشخصية كرتونية.

وكانت بلقيس قد تلقت طيلة الأيام الماضية عدداً كبيراً من رسائل التهنئة والثناء، خاصةً أنها تميزت في تقديم اللهجة العراقية بأسلوبها الخاص، دون أن تدخل موجة “المكرر والمستهلك” في النمط الموسيقي الذي تم حصر الأغنية العراقية فيه بالسنوات الأخيرة.

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تجدر الإشارة إلى أن الأغنية اقتحمت قائمة الأغاني الأكثر استماعاً وتحميلاً في مختلف البلدان العربية منذ الأسبوع الأوّل على إصدارها.