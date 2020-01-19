نادين نجيم في “عشرين عشرين”.. كما لم يرها أحد من قبل

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نادين نجيم لبدء تصوير مسلسلها الجديد “عشرين عشرين” الذي تخوض فيه السباق الرمضاني لهذا العام إلى جانب النجم السوري قصي خولي بعد ثنائية ناجحة جمعتهما في رمضان 2019 من خلال مسلسل “خمسة ونص”.

وتنشغل نادين منذ فترة بالتحضير لهذا المسلسل، حيث تعقد جلسات عمل وتدريب مكثفة استعداداً لتقديم الشخصية المُسندة إليها في المسلسل.

وأفادت بعض المصادر من داخل المسلسل إلى أن نادين نجيم تقدّم هذا العام دورًا استثنائيًا في مسيرتها الفنية، فتجسد شخصية “نقيب” في قوى الأمن الداخلي، في مفاجأة كبيرة للجمهور الذي لم يرها بدور مماثل في السابق، على أن تبدأ بتصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل “عشرين عشرين” يجمع نادين نجيم مجدداً مع شركة “الصباح اخوان” لصاحبها المنتج صادق الصباح، وهو من تأليق بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر.