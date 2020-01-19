متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن النجم اللبناني نادر الأتت ينشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لأغنية جديدة. ورغم أنه لم يُعلن عن ذلك بعد، إلا أن الأمر بدا واضحاً من خلال مقطع فيديو قام بتصويره في استوديو التسجيل، ونشره عبر خاصية “الستوري” على “إنستجرام”.
محبو نادر الأتات أعادوا نشر المقطع المصوّر عبر الصفحة التي يتشاركون من خلالها كل ما يتعلق بنجمهم المفضل، وأرفقوها بعبارة “قريباً أغنية جديدة”.
وكان “الأتات” قد ألمح في وقت سابق من خلال بعض المنشورات عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن مفاجأة جديدة بانتظار جمهوره.
تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات كان قد طرح منذ فترة أغنية “ونطرتك”، ويحصد حتى يومنا هذا نجاحها حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية.
أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
كانت هذه تفاصيل خبر ما الذي يخفيه نادر الأتات عن جمهوره؟.. مقطع مصوّر يكشف أمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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