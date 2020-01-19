أحلام تكشف مفاجأة لجمهورها بشأن ألبومها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: تعمل النجمة الإماراتية أحلام منذ فترة على إنجاز ألبومها الغنائي الجديد، والمرتقب طرحه في الأسواق خلال العام 2020 الجاري.

وكشفت أحلام، عن أن الألبوم سيصدر لدى انتهائها من كل تنفيذ كل التفاصيل المتعلقة به، وذلك رغبة منها في أن يكون على قدر توقعات الجمهور.

هذا وأشارت أحلام في ردّ على أحد متابعيها عبر “تويتر” إلى أن الألبوم سيتم إطلاقه في احتفالية كبيرة تقام بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

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ألبوم أحلام المنتظر يتضمن أغنيات منوعة، منها الطربية وغيرها المعاصرة، تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين وأبرزهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن العثمان، ناصر الصالح، محمود الخيامي وغيرهم.

وكانت احلام قد صرّحت في وقت سابق أنها انتهت من تصوير ثلاث أغنيات من الألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال في فترات متلاحقة بعد طرح الألبوم في الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين من الألبوم، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.