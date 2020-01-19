كاميرون دياز ترزق بطفلتها الأولى “رادكس”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الممثلة الأميركية كاميرون دياز عن استقبالها وزوجها النجم بنجي مادن طفلتهما الأولى بعد مرور خمسة أعوام على زواجهما. وقالت دياز، البالغة من العمر 47 عاماً، عبر حسابها على موقع إنستغرام إن طفلتها “رادكس” أسرت قلبها هي ووالدها، وأن حضورها أكمل عائلتهما.

ووعدت كاميرون وزوجها أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما رادكس، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.

وكانت كاميرون دياز وبنجي مادن قد احتفلا بزفافهما في كانون الثاني/يناير 2015. وقالت كاميرون إن الزواج من بنجي كان أفضل شيء حدث لها على الإطلاق. “فهو أفضل وأعظم إنسان، وهو شريكي العظيم”.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية المعروضة لكاميرون دياز كان فيلم “آني باك”، الذي عرُض في صالات السينما في العام 2014.

وبدأت كاميرون دياز حياتها المهنية في عروض الأزياء، وتقديم بعض الإعلانات التجارية على شاشة التلفزيون، إلى أن جاءت انطلاقتها الفنية عند وقوفها أمام الممثل الكوميدي الأميركي جيم كاري، في فيلم “ذا ماسك” (القناع) من إنتاج 1994، والذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر العالمي.