من هي المرأة التي سيشاركها محمد رمضمان أغنية "كازانوفا"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعكف الفنان المصري محمد رمضان خلال الفترة الحالية، على تصوير أغنية جديدة، تعتبر بمثابة مفاجأة لجمهوره، خاصة أنها ستأتي على هيئة "دويتو".

وكان محمد رمضان قد قدم "ديو" غنائي لأول مرة مع المطرب المغربي سعد لمجرد، حمل اسم "إنساي" قاما بتصويرها كفيديو كليب ولاقى نجاحًا كبيرًا من حيث نسب المشاهدة حيث تخطت حاجز الـ120 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وعلم "فوشيا" أن أغنية "كازانوفا" التي سيطلقها رمضان قريبًا، ستجمعه بالمغنية وكاتبة الأغاني يسرا الجندي.

ونشر محمد رمضان منذ يومين، مقطع فيديو له أثناء وجوده في طائرته الخاصة، حيث ظهر ممسكًا بـ"السيجار"، وهو يستمع لمقطع من أغنية "كازانوفا"، وعلق قائلًا: "كازانوفًا قريبًا 2020".

وجاء اتفاق رمضان مع يسرا الجندي على تقديم الدويتو منذ 5 أشهر تقريبًا، إلا أنهما شرعا في تصويرها خلال الأيام الجارية، لتصبح الأغنية الثانية التي يطلقها الفنان الشاب في عام 2020، بعد أغنيته "رايحين نسهر".

من هي يسرا الجندي؟

اشتهرت يسرا الجندي في السنوات الأربع الأخيرة بمشروعها الغنائي "طاخ"، رفقة الموسيقي وعازف الجيتار عز شهوان.

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وكانت أبرز أغاني فرقة "طاخ": "مفتاح البيت" و"كول مي زيكو"، منذ 4 سنوات، ثم أطل الثنائي مؤخرًا بآخر أغنياتهما "شفتك مرة".

ونشط محمد رمضان في مجال الغناء منذ أكثر من عامين، إلى جانب التمثيل في السينما والتلفزيون، وأطلق العديد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة خيالية، مثل "نامبر وان"، "مافيا"، "أنا الملك"، "القمر"، "عايزينها فوضى"، "فيرس" و"رايحين نسهر" وغيرها.

وشارك محمد رمضان في ماراثون دراما رمضان الماضي، بمسلسل "زلزال"، الذي جمعه بالفنانة حلا شيحة، التي عادت إلى التمثيل من خلال هذا العمل لأول مرة بعد قرار خلعها الحجاب.

وفي رمضان المقبل، سيطل رمضان على جمهوره بمسلسل "البرنس"، الذي سيجمعه بكوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد زاهر، ودنيا عبد العزيز، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

أما على صعيد السينما، فكان آخر أعمال محمد رمضان فيلم "الكنز 2"، بينما يستعد لتصوير فيلم جديد سيتم عرضه في عيد الفطر المبارك المقبل، ويحمل اسم "مو".