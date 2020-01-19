هل ياسمين عبد العزيز على علاقة بأحمد العوضي؟ الجمهور متحمس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، الجمعة الماضي بعيد ميلادها في حضور كوكبة من نجوم الفن، في أحد الأماكن العامة، إلا أن أكثر ما لفت انتباه المتابعين، تلك الصور التي جمعت ياسمين بزميلها وصديقها الممثل أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، ظهرت فيه وهي تغني وبجوارها مباشرة العوضي، وبدت في قمة سعادتها، وشعر البعض بأن هناك ألفة وعلاقة خاصة تجمع بينهما.

كما نشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها بصحبة عدد من الفنانين، كان من بينهم أحمد العوضي، في حين قام الأخير بنشر أكثر من صورة له مع ياسمين، من بينها صورة جمعتهما معًا فقط.

اللافت في الأمر، تعليق العوضي على الصور حيث قام بوضع القلوب، في حين لم تكشف ياسمين عن تلك الصورة التي جمعتها بالعوضي وحدهما، الأمر الذي دفع البعض إلى التأكيد على أن الفنانة المصرية قررت الاحتفاظ بهذه الصورة وعدم نشرها، حتى تتجنب تساؤلات البعض عن علاقتهما.

وانهالت التعليقات على الصور التي نشرها العوضي، حملت في معظمها التهاني والمباركات، رغم عدم وجود أي شيء معلن من جانبهما، كما أنه وياسمين لم ينفيا وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما حاليًا، رغم كثرة الأقاويل التي تشير إلى اقتراب الثنائي من إعلان ارتباطهما.

ومن بين الدلالات التي استخدمها الجمهور، للتأكيد على أن علاقة ياسمين والعوضي ليست صداقة فقط، مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي التي كشفت فيها عن فتى أحلامها.

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وقالت ياسمين في اللقاء التلفزيوني، إنها لا تميل إلى العيون الزرقاء والشعر الأصفر، كما أنها لا يفرق معها إذا كان الشخص الذي تحبه غنيًا أو فقيرًا.

وأضافت: "أنا لازم أحب وأتحب، ومليش أنا في العيون الزرقاء والشعر الأصفر، يعني من بين ممثلين زمان أقدر أقول فتى أحلامي ممكن يبقى شبه أحمد زكي".

ومن هنا أشار البعض إلى أن العوضي يعدّ الأقرب إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز، حيث جاء هذا اللقاء التلفزيوني في الوقت الذي كانت تصور فيه مسلسل "لآخر نفس"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني.