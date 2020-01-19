





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي، عن تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة إثر نزلة “برد” قوية ألمّت بها، رافقها ارتفاع حاد بدرجة حرارة جسمها.

وشرح نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أن الحالة الصحية للفنانة أضعفت مناعتها خاصةً بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي لم يُفصِح عنها بطلب من ”لطفي“ نفسها.

وأكد أنه يتابع حالتها لحظة بلحظة، لأن سلامتها تهم الجميع، ودعا الجمهور للصلاة لسلامتها لتعود إلى منزلها بسلام وأمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادية لطفي تدخل العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.