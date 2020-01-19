شاكيرا تمارس الرياضة مع أبنائها على وقع أغنيتها الجديدة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: نشرت شاكيرا عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام" فيديو يجمعها بطفليها أثناء قيامها ببعض التدريبات على أنغام أحدث أغنياتها "Me Gusta"، عنونته بـ"momlife" (حياة الأم).

يأتي هذا الفيديو بعد أيام من الجدل الذي أثارته المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، خلال إطلالتها في برنامج "60 دقيقة"، حينما صدمت متابعيها بالتعليق على مسألة عدم زواجها رسمياً من مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، قائلةً: "أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة... أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

وكانت شاكيرا قد تعرفت على بيكيه الذي يصغرها بعشر سنوات، في كواليس التحضيرات للأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، (Waka Waka)، وارتبطا بعد البطولة التي فازت إسبانيا بلقبها، وأنجبا طفليهما "ميلان" و"ساشا"، دون أن يعقدا قرانهما رسمياً حتى الآن.

فنياً، أطلقت شاكيرا قبل أيّام أغنيتها الجديدة "Me Gusta" بالشراكة مع مغني الراب البورتوريكي إيمانويل غازمي سانتياغو الشهير بـ Anuel AA، وتدور الأغنية حول "زوجين تبدو علاقتهما على وشك الانهيار، لكنهما يكتشفان أنّهما قادران على ترميمها".