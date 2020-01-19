شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إطلالة بدوية لـ "ليلى غفران" والخنجر فى يدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب طويل، ظهرت الفنانة ليلى غفران، من جديد فى إطلالة مختلفة عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، حيث نشرت مجموعة من الصور لها وهى ترتدى زى سيدة بدوية ولم تفصح عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة، فيما تفاعل محبيها معها بالإعجاب على صورها الجديدة، وقبل ذلك ظهرت الفنانة ليلى غفران، أثناء تواجدها بمقهى أم كلثوم، فى شارع المعز لدين الله الفاطمى، بحى الحسين، بصحبة عدد من أصدقائها.

وخلال جلوس ليلى غفران على المقهى، ظهرت الفنانة المغربية، فى جلسة بث مباشر، حيث أدت عدداً من الأغانى لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، وتغنت الفنانة ليلى غفران، بأغنية "هو صحيح الهوى غلاب"، وأغنية "حب إيه" للسيدة أم كلثوم، على أنغام العود، الأمر الذى أثار إعجاب متابعيها.





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وفى لقاء سابق معها، كشفت الفنانة ليلى غفران عن أن والدها رفض دخولها المجال الغنائى وهى صغيرة، الأمر الذى دفعها للذهاب إلى فرنسا وبدأت الغناء هناك، مشيرة إلى أن أغانى أم كلثوم كانت تملأ أرجاء باريس فى وقتها، وتابعت: "أم كلثوم كانت مثلى الأعلى.. وغنيت الأطلال وأنا عمرى 8 سنوات.. والدى كان رافض أنى أغنى عشان كده بدأت مشوارى الغنائى من باريس.. وقت ما ابتديت أغنى فى باريس كانت أغانى أم كلثوم مالية شارع الشانزليزيه".

وأضافت الفنانة ليلى غفران، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنها عاشت فى فرنسا فترة من الزمن الأمر الذى جعلها تكتسب خبرات عديدة من الأجانب، وتابع: "عشت مع أجانب وتعلمت منهم أن الغلط لا يغتفر".

وقالت الفنانة ليلى غفران، إن اسمها "جميلة"، والسبب وراء تغيير اسمها هو أن صديقتها المقربة منها كانت تحمل هذا الاسم وعقب وفاتها أرادت أن تخلد ذكراها فحملت اسمها، وتابعت: "أطلقت على نفسى ليلى غفران لأن ده كان اسم أعز صاحبة ليا وتوفيت".