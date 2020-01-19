شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل العمدة صلاح منصور .. ترك الصحافة من أجل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمراليوم الذكرى 41 على رحيل الفنان القدير صلاح منصور الذى لقب بالعمدة وقدم أكثر من عمل فنى متنوع مابين السينما والمسرح وكانت أشهرأدواره " العمدة عتمان" فى فيلم "الزوجة التانية" مع سعاد حسنى وسناء جميل، عمل منصور في بداية حياته محررا صحفيا في مجلة روز اليوسف عام 1940، وكان أول حوار صحفى له مع الفنانة السورية أسمهان، ولم يواصل مسيرته في الصحافة، والتحق بمعهد الفنون المسرحية، وكان أول دفعته، ومن بينهم فريد شوقي وشكري سرحان وحمدي غيث .

"خسارة فيا.. لا خسارة ليا".. "الليلة يا عمدة.. هي حبكت!".. حوار لا يمكن أن ينساه المشاهد المصري للفنان الراحل في فيلم "الزوجة الثانية"، والذي يعتبر من أشهر ما قدم الفنان القدير وشهد قمة تألقه .

Advertisements

اشتهرالفنان صلاح منصورعلى شاشة السينما بدور الشرير متعدد العلاقات النسائية، ولكنه في الحقيقة لم يكن كذلك على الإطلاق؛ حيث تزوج لمرة واحدة فقط، أحب خلالها زوجته بإخلاص شديد، حتى رحيله.

بداية قصة زواج صلاح منصور تعود إلى لقائه في شبابه بفتاة أرمينية تُدعى أليس يعقوب، تعرف عليها بالصدفة عندما وجدها على شقة شاب جاره فحاول مغازلتها فغضبت منه بشدة حتى صفعته، فتعلق بها أكثرعندما علم أن جاره الشاب هو شقيقها، فأعجب بها وتزوجا بعد أن أشهرت إسلامها وقد اختار لها اسم والدته السيدة رقية نظمي، وشهد على العقد الفنان شكري سرحان وشقيقه، و تم الزواج في 9 أكتوبر عام 1950، واستمر الزواج السعيد ما يقرب من 40 عامًا كاملة ولم يحب أو يتزوج أي إنسانة أخرى غيرها.



صلاح منصور

حصل صلاح منصور، على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة أحسن ممثل مصرى إذاعى عام 1954 فى مسابقة نظمتها إذاعة صوت العرب، وفى عام 1963 فاز بجائزة السينما عن دوره فى فيلم "لن أعترف" بالإضافة لجائزة أفضل دور ثانى فى فيلم "الشيطان الصغير"، كما حصل عام 1966 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى خلال الاحتفالات بعيد الفن.