شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يرقص على مهرجان بحر مالح فى تصوير مسلسله "الأخ الكبير".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رجب، فيديو لكواليس تصويره أحد مشاهد مسلسل الجديد "الأخ الكبير" الذى يعرض حالياً على شاشة الـ cbc، حيث عرض عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، فيديو من التصوير وهو يرقص فى فرح شقيقته فى المسلسل الفنانة هبه مجدى على مهرجان "بحر مالح"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

وانتهى النجم محمد رجب من تصوير مشاهد القسم والنيابة خلال أحداث مسلسل "الأخ الكبير"، فى دار الهلال بالسيدة زينب، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .



محمد رجب ينشر تصوير مسلسل الاخ الكبير

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض حالياً على شاشة الـ cbc، والعمل من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدى دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".

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وعرض للنجم محمد رجب، فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "علامة استفهام" وعرض على قنوات الحياة، cbc ،ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرين.

كما ستنتهى الفنانة هبة مجدى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب بعد أسبوع، حيث تجسد دور فتاة شعبية وهى شقيقة بطل العمل الفنان محمد رجب، الذى يقوم بدور"حربى" ويعمل سائق ويعيش بحى بولاق أبو العلا.