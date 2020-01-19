شكرا لقرائتكم خبر عن محامى زوج نانسى عجرم ينفى خوض موكله مفاوضات مع عائلة القتيل السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى جابى جرمانوس محامى الدفاع عن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، ما يتم تداوله من أنباء عن دخول موكله أى مفاوضات مع عائلة محمد موسى، الشاب السورى الذى قتل فى فيلا الفنانة اللبنانية، على خلفية محاولة سرقة المنزل وتعريض حياة نانسى وأسرتها للخطر، وذلك وفقًا لما نقلته عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

جاء نفى محامى الدكتور فادى الهاشم، لأخبار المفاوضات مع أسرة القتيل، لاسيما بعدما كثرت الأحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسى عجرم، مشددًا على أنهم فى انتظار قرار قاضى التحقيق الأول نقولا منصور الذى سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، مضيفًا "ستكون للقضاء الكلمة الفصل فى هذه القضية".

ويذكر أن الفنانة اللبنانية نانسى عجرم وزوجها، كانا قد رفعا دعوى قضائية ضد شخص سورى مقيم فى ألمانيا ، كان قد هدد عائلتها بالقتل، على خلفية مقتل سورى آخر فى منزلها، وأوضح المحامى جابى جرمانوس، إنه تم اتخاذ إجراء قانونى ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفى سورى يعيش فى ألمانيا، وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها وإحدى بناتها.

وجاء فى الشكوى: "الموكلين نانسى وفادى يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التى حصلت فى منزلهما"، وأوضح نص الشكوى أن "المدعى عليه عمد فى بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

وشددت الشكوى - حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" - على أن "المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهمًا إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة فى منزلهما محاولا وضع السارق فى موقع الضحية وإيهام الرأى العام أنه كان يعمل لدى الموكلين، وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية".

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ووسيم زكور يُعرف نفسه على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأنه وزير الإعلام والثقافة لمملكة الجبل الأصفر غير الموجودة على الخريطة، واسمه بالكامل وسيم أحمد وجيه زكور، من مواليد مدينة إدلب السورية، وفقًا للبيانات المتاحة على حسابه عبر تويتر، ولديه أيضًا قناة "يوتيوب"، أسسها فى أكتوبر 2011، وبها أكثر من 20 ألف مشترك، وقد حققت مشاهدات بلغت نحو مليونى مشاهدة منذ تأسيسها فى 2011 حتى يناير 2020.

وفى سياق متصل، قرر قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور، تحديد جلسة، الخميس المقبل 23 يناير الجارى، كموعد جديد لمتابعة التحقيق بشأن مقتل الشاب السورى محمد الموسى فى فيلا الفنانة اللبنانية، والجلسة تأتى بعد أن أعطى النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان القاضية غادة عون إشارة بختم التحقيق الأولى لديها، وادعت على فادى الهاشم بجناية القتل العمد.

كانت وسائل قد نقلت عن المحامى جابى جرمانوس، قوله فى بيان: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادى الهاشم كون المسار الطبيعى أن يتحول الملف إلى قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضى التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادى الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".

وتابع البيان: "من الطبيعى أن يتمّ الادعاء وتحويل الملف الى قاضى التحقيق الاول فى بعبدا الذى بدوره سيتابع التحقيقات، وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه فى قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادى من قبل النائب العام الاستئنافى تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعى للملف القضائى".