شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول من اكتشف الفنانة مي عز الدين .. في عيد ميلادها.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة مي عز الدين اليوم بعيد ميلادها، حيث نستعرض أول من اكتشفها ورحلتها الفنية منذ بدايتها حتى الآن، وبدأت مى عز الدين رحلتها مع عالم الفن بطلة منذ الإطلالة الأولى لها، عندما قدمها الفنان محمد فؤاد في فيلم " رحلة حب " ولفتت لها الأنظار لرقتها ونعومة ملامحها وليتحقق حلمها الذى طالما تمنت تحقيقه بالوقوف أمام فؤاد.

وتوالت بعدها البطولات أمام العديد من النجوم فكانت ثاني محطاتها الفنية مع النجمة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، بعد ما شاهدتها يسرا فى فيلم "رحلة حب" مع محمد فؤاد وأعجبت بأدائها لذلك رشحتها مع المخرج مجدى أبو عميرة لتجسد دور ابنتها خلال الأحداث.

فيلم "رحلة حب" للنجم محمد فؤاد وأحمد حلمى ومى عز الدين وأحمد سعيد عبد الغنى، إخراج محمد النجار، ودارت أحداثه عن "علي ورمزي" مدرسان متخرجان من إحدى الملاجيء بالاسكندرية، يتجهان الى القاهرة للعمل بمدرسة ابتدائية، يلتقي علي بطريق الصدفة بفتاة ثرية، ويحقق على نجاحًا ملحوظًا في مجال الغناء وينتقل إلى شقة فاخرة على النيل، ويحاول ابن عم الفتاة الذي يطمع في ثروتها إفساد هذه العلاقة.

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مي عز الدين بدأت مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "عمر وسلمى" و"جيم أوفر" و"فرح" و"كلم ماما" و"خيانة مشروعة" و"أيظن"، كما شاركت أيضًا في بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي" و"دلع البنات" و"آدم" و"حالة عشق".

وبدأت مى عزالدين أولى بطولاتها الدرامية المطلقة من خلال مسلسل "قضية صفية"، الذى عرض عام 2010 للمخرج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة وشارك فى بطولته كل من الفنان طارق لطفى وأحمد صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسامح الصريطى.

مسلسل "قضية صفية" مسلسل درامى اجتماعى، تدور أحداثه حول فتاة ريفية يموت والدها الذى يترك لها ميراثاً كبيراً ثم يظهر فى حياتها رجل يدّعى أنه شقيقها، حيث تتصاعد الأحداث إلى أن يقتل وتُتهم صفية بقتله.

وكانت أخرأعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى السباق الرمضانى المقبل للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وشارك فى بطولته كل من بوسى ومحمد أنور وأمير المصرى وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد.



