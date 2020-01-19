شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبدالغنى يحيى الذكرى الأولى لوفاة والده بصورة لأشهر أعماله.. شوفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، الذكرى السنوية لوفاة والده الفنان الكبير سعيد عبد الغنى بنشر صورة على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، تجمع مجموعة من أشهر أعمال الفنية منذ بدايته الفنية حتى آخر إطلالات فى حياته، وعلق أحمد سعيد عبد الغنى على الصورة قائلا " عدت سنه من غيرك يا اغلي الناس بس مافيش دقيقه غبت عني. الله يرحمك يا كل حياتي".



احمد سعيد عبد الغنى يحي ذكرى وفاة والده

ومنذ أيام، احتفل الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، بعيد ميلاده الـ 44، حيث ولد فى 10 يناير 1976، بصورة لوالده الفنان الراحل سعيد عبد الغنى، وعلق قائلاً: "النهاردة أول عيد ميلاد ليا وأنت مش معايا بس أنت فى دمى".

وتوفى الفنان سعيد عبد الغنى عن عمر ناهز 81 عاما، قضى منهم أكثر من 45 عاما فى المجال الفنى قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة ولد سعيد عبد الغنى، يوم 23 يناير عام 1938 فى قرية "نوسا البحر" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958، ثم التحق للعمل بجريدة الأهرام فى قسم الفن، ثم تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفنى فى الأهرام والأهرام المسائى، وكانت هذه وسيلة بداية علاقته بالفن.

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توالت أعماله الفنية حتى اقترب من 240 عملا فنيا متنوعا، واشتهر بأدوار الشر، وكانت أبرز أفلامه الكرنك، إحنا بتوع الأتوبيس، اللصوص، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، الكداب، المذنبون، زوج تحت الطلب، مهمة فى تل أبيب، وجهاً لوجه، عندما يسقط الجسد، أين المفر، مع حبى وأشواقى، أيام العمر معدودة، امرأة بلا قيد وغيرها من الأفلام، والتى من أبرزها وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، بطولة غادة عبد الرازق، محمد دياب، حنان مطاوع ، فراس سعيد، وأخرون، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سينرجى.