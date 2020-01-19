قبل استقبال الـ٤٨| زواج وقطيعة ودخول المستشفى.. أبرز أحداث أنغام في العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة أنغام بعيد ميلادها الـ48، اليوم الأحد، إذ إنها من مواليد 19 يناير 1972.

وكان العام الأخير في حياة أنغام مليئا بالأحداث، بين زواج وخلافات ودخول المستشفى والعديد من الحفلات وألبوم غنائي.

ونرصد لكم في هذا التقرير ما حدث لأنغام خلال عامها الأخير..

معجب يطلب يدها للزواج

طلب أحد المعجبين من أنغام الزواج في حفلها بموسم الرياض، الشهر الماضي، قائلًا "بحبك.. اتجوزيني"، ثم طلب منها أن تغني "أكتبلك تعهد"، لترد عليه "هنكتبه أكيد دلوقتي".

هجوم والدها ثم توضيح

نُشر عبر حساب محمد علي سليمان، والد أنغام، منشور كتب فيه: "دموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله".

وفي منشور آخر: "اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين دفني بل كل الناس الطيبين، أفوض أمري إلى الله".

لكن والدها قال في برنامج "mbc trending": "حسابي اتسرق، واتكتب فيه الكلام الفارغ ده، وعملت الإجراءات القانونية اللي وصلتنا للي سرق الحساب، يعني هيتعاقب عقاب شديد، وأنا بيني وبين أنغام كل خير".

التمثيل

قالت أنغام، خلال لقاء لها في برنامج "mbc trending": "عندي نية في التمثيل مجددا، ولكن لم تصلنى أي عروض".

خلاف ابنها مع زوجها أحمد إبراهيم

نشر عمر ابن الفنانة أنغام، صورة له، عبر إنستجرام، وعلق عليها "الولد الضائع".

ثم زاد الجدل، حينما نشر عبر خاصية الاستوري، رسالة توعد فيها زوج والدته بلفظ خارج، وبدأ حديثه قائلا: "مسيرك هتقع في إيدي".

وبعد قليل، حذف "عمر" الإستوري، ونشر صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وكتب قائلا: "لإنهاء هذه اللعنة، هذه أمي، ولن أدير لها ظهري أبدا، حتى لو اختلفنا، وأي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي أمي لا يعرف من أنا".

وتابع: "أنا أهتم بأمي وأحبها، ولا يحق لأي منكم الهجوم أو الدفاع عني، لقد تم نشر الأشياء على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، سأظل دائما صادقا مع نفسي، وسأظل دائما إلى جانب الحقيقة".

وأضاف: "نعم أنا لدي مشاكل مع هذا الشخص، لأسباب عديدة، ولكن لا أفكر ولو لثانية واحدة أن أؤذي أمي، أنا أحبك كثيرا يا أمي على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري لكِ، ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقت مثل بعض الناس، أحبك للأبد يا أمي".

لكن إدارة أعمال الفنانة أنغام نفت وجود أي خلاف بين عمر ووالدته، بسبب زواجها.

كما نفت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، ما تردد بشأن وجود خلاف بين أنغام ونجلها عمر، أدى لتركه البيت والعيش بعيدًا عنها، على خلفية قيامه بحذف صورها من على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ومن جانبه، قال الموسيقار محمد علي سليمان، إن ما يثار عن وجود خلافات بين زوج ابنته أنغام، ونجلها، مجرد شائعات.

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وأكد "سليمان" في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن الرد على هذه الشائعات يؤكدها، وأنه اعتاد على تداول مثل تلك الشائعات، ونصح ابنته بالتركيز في مشوارها الفني، لكي لا تكون مثل هذه الشائعات عقبة في مشوارها.

وأشار إلى أن العلاقة بين الموزع أحمد إبراهيم، وحفيده "عمر" جيدة، كما أن أنغام تحرص كل الحرص على أن تبقى الأمور مستقرة بين زوجها وابنها.

وبعدها، نشرت الفنانة أنغام، عبر خاصية "الاستوري" بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بنجليها "عمر" و"عبدالرحمن".

وبهذه الصورة ترد أنغام على ما يشاع عن استمرار الخلافات -حتى الآن- بينها وبين نجلها الأكبر "عمر".

جائزتان

حصلت أنغام على جائزة أفضل مطربة في الميما 2018، وتسلمتها في يوليو الماضي، كما حصدت جائزة أفضل مطربة لعام 2019، في مهرجان الفضائيات العربية.

التفكير في الإنجاب

وفي حلقة ضمت أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، في برنامج "توأم روحي"، أجابا عن سؤال بشأن نية الإنجاب.

و قالت أنغام: "عندنا أولاد ربنا يحفظهم"، مضيفة "دي حاجة بتاعة ربنا.. ومتكلمناش فيها"، ليقطع زوجها أحمد إبراهيم الكلام قائلاً "عندي مالك وعيسي مش عايز يبقي عندي ولاد غيرهم".

أزمة صحية

في يونيو الماضي، نشرت أنغام صورة لها داخل المستشفى قبل حفلها بالكويت، وعادت لتطمئن جمهورها قائلة: "كرًا لكل اللي سألوا عليا، أنا بخير وعكة بسيطه وعدت، وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت".

وفي ديسمبر الماضي، دخلت أنغام المستشفى مجددا وركبت دعامة بسبب حصوات على الكلى.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه على فيسبوك: "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله، ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".

وأضاف: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات، ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها، ربنا يشفي كل مريض، شكرا".

موقف ابنيها من الزواج

كشفت المطربة أنغام، عن موقف ابنيها عمر، وعبدالرحمن، من زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وقالت أنغام خلال حلولها ضيفة ببرنامج "توأم روحي" مع نيشان: ابني عمر عنده 21 عامًا.. مكنش سهل عليه موضوع جوازي، لأنه بيغير عليا جدًا من طفولته، واتسربله خبر زواجي ومعرفش بيه بطريقة مباشرة، وقعدت بعدها معاه اتكلمنا وهو تفهم الموضوع".

وأضافت: "عبدالرحمن ابني عنده 13 سنة، عرف لوحده موضوع الجواز، وجه سألني قولتله أيوه أنا إتجوزت، فقالي (طب ليه مقلتلناش)، قلتله ظروف وكنا متفقين إننا هنقول في وقت معين، بس أجبرنا على غير كده".

زواج وألبوم

في فبراير الماضي، أعلنت الفنانة أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، الذي أشرف على ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، بعد أن تكتما على الأمر لفترة.

خلاف وقطيعة مع أصالة

تسبب زواج أنغام والموزع أحمد إبراهيم في خلاف وصل إلى حد القطيعة مع أصالة، إذ إن زوجة إبراهيم الأولى، هي ابن شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان زوج أصالة في ذلك الوقت.

وهاجمت أصالة- أنغام في أكثر من مناسبة، وردت أنغام: "انقطع حبل الود نهائيًا مع أصالة، ومش بعتبر نفسي خسرت صداقة، وكانت تحكيلي عن أمور خاصة بيها، وأنا مكنتش بحكيلها عما يخصني لأني عندي الأقرب منها أحكيلها خصوصياتي، عندها صيغة مبالغة أكتر مني، وأنا عمري ما كنت مبالغة في كلامي عنها".

حفلات

أحيت الفنانة أنغام العديد من الحفلات خلال عامها الأخير في مهرجان الموسيقى العربية، وفي الكويت وغيرها، ولكن حضورها الأقوى كان في حفلات موسم الرياض، وكان من بينها حفل جمعها بالمطربة أصالة.