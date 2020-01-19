8 سنوات بعيدا عن السينما.. وعلاقتها بـ"السوشيال" تغيرت.. معلومات عن مي عز الدين في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة مي عز الدين، اليوم، بعيد ميلادها الـ39، إذ إنها من مواليد 19 ينايرعام 1980.

وولدت مي في الإمارات العربية المتحدة، في إمارة أبوظبي، وظلت بها لمدة 4 سنوات ثم عادت لمصر، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، ثم مثلت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون.

وظهرت لأول مرة مع المطرب محمد فؤاد في 2001 بعدما كان يبحث عن وجه جديد للظهور بفيلمه "رحلة حب"، ووافق على إسناد الدور لها بترشيح من المخرج محمد النجار.

وقدمت مي مجموعة من الأفلام البارزة مثل "كلم ماما"، "بوحة"، "أيظن"، "حبيبي نائماً"، "اللمبي 8 جيجا"، و"جيم أوفر".

وشكلت مي عز الدين مع تامر حسني ثنائيا مميزا، وظهرت مع في الأجزاء الثلاثة للفيلم الشهير "عمر وسلمى".

وفي 2009، خُطبت مي للاعب الكرة الشهير محمد زيدان، ولم تستمر الخطبة أكثر من بضعة شهور، قبل أن ينفصلا.

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قالت الفنانة مي عز الدين لبرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب إن والدتها مسيحة، لكنها كانت تضربها على الصلاة، وأن جزءًا كبيرًا من التزامها بالصلاة كان بسبب أمها، وأن والدتها أهم شخص في حياتها.

ويسجل هذا العام، غياب مي عز الدين عن السينما منذ 8 سنوات، إذ كان آخر أفلامها جيم أوفر مع الفنانة يسرا عام 2012، وقدمت في العام نفسه فيلم عمر وسلمى 3.

كما قللت الفنانة مي عز الدين، منذ عدة أشهر، من تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت لجمهورها أنها في راحة نفسية بسبب بعدها عن السوشيال ميديا، وستتواجد من وقت للآخر، وهو ما نفذته بالفعل، إذ أصبح تعاملها مع موقع إنستجرام، الذي كانت متواجدة عليه باستمرار، قليل للغاية.

في 2018، قررت مي أن تطُلق "أبلكيشن" خاص بها عبر الهواتف الذكية يكون مناسبًا أكثر للفتيات، ويأتي تلبية لرغباتهن في التأنق، ويحمل التطبيق عنوان "Mai Ezz Eldin".

وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى السباق الرمضانى المقبل للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك فى بطولته كل من بوسى ومحمد أنور وأمير المصرى وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد.