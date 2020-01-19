فيديو| بطريقة كوميدية.. سليمان عيد يرقص على "رايحين نسهر" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان سليمان عيد فيديو بإنستجرام، وهو يغني رايحين نسهر، لمحمد رمضان.

وظهر عيد في الفيديو بشكل كوميدي، وهو يرقص، ويقلد بعض الحركات رمضان في الكليب.

وطرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب "رايحين نسهر" ليلة رأس السنة، من إخراج محمد سامي، وحقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.