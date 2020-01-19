تراند اليوم : مطربة عربية شهيرة تتلقى علقة ساخنة على المسرح وتصرخ: هل هذه بلد الأمن والامان؟

تعرضت مطربة عربية شهيرة لموقف صعب على المسرح أثناء تقديم فقرة غنائية أمام الجمهور.

وكانت مطربة الراب المغربية بيسكو كوين تغني في حفل بمنطقة "الصخيرات" قبل أن تتفاجأ بشاب يصعد على المسرح ويضربها بقوة.

وهشم الشاب وجه المطربة حتى سالت منه الدماء أما الجمهور والأمن الذي لم يتدخل.

وعقب الحادث انفعلت "بيسكو كوين" قائلة: يقولون دائما إننا نعيش في بلد الأمن والأمان لكن هذا ما يحدث لنا .

ولم تكشف بيسكو كوين هوية الشاب الذي ضربها وأسباب اعتدائه عليها.

