تراند اليوم : هجوم على فنانة شهيرة تغزلت في الملك سلمان

تعرضت الفنانة الشعبية المغربية زينة الداودية، إلى هجوم من بعض الفنانين فضلصا عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغزلها في العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال طرح أغنية "سلمان الحزم".
وجاء في كلمات الأغنية التي كتبتها «الداودية»، باللهجة الخليجية ولحنتها بنفسها، وتكفل بالموسيقى والتوزيع عادل الخليفي: "سلمان.. سلمان.. تسلم لنا يا أبو فهد، يحفظك ربي خادما للحرمين.. من مغرب العزة نغني وفانا.. للشرق جينا لك يا سيدي ملبين
من جانبه وصف الفنان المغربي رشيد غلام، الأغنية، بأنها "جزء من فن الابتذال الذي تروج لها أنظمة الاستبداد في العالم العربي"، على حد قوله.
وقال في تصريح لموقع "عربي21": "زينة الداودية مغنية لا تمثل إلا نفسها ولا تتحدث لا باسم المغرب ولا باسم الفن المغربي، هذا فضلا عن أن ما قدمته لا يعتبر فنا".
وتابع غلام، الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن : "ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الطغاة الفنانين للترويج لأنفسهم، فقد سبق الداودية كثيرون في ذلك، وهذا للأسف أسلوب مبتذل للارتزاق، ينتهي بنهاية أصحابه"، على حد تعبيره.
وعبر غلام عن أسفه للأوضاع التي تعيشها الساحة الفنية في المغرب خاصة وفي باقي دول العالم العربي، وقال: "الداودية وغيرها من الأسماء الذين ذهبوا إلى مهرجان الرياض، ويتسابقون في مدح الطغاة، هم تعبير ملموس عن حالة التردي والبؤس التي تعيشها الساحة الفنية، وغياب القيمة المثلى للفن الحقيقي".
وأردف قائلا : "المغاربة يعرفون الملك سلمان، ويعرفون طبيعة الفن الذي تروج له السلطات السعودية، ولذلك هم يعرفون أن هذا الصنف من الفن هو للارتزاق لا غير".
وأكد غلام أن "الذائقة الفنية لدى عامة الناس تميز بين الغث والسمين في الفن، وأن الذين سجلوا أسماءهم في التاريخ الفني هم أولئك الذين عبروا بصدق عن قيم فنية أصيلة بعيدا عن الارتباط بالطغاة"، وفق كلامه.