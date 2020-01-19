تراند اليوم : فيديو| رد صادم من "أصالة" على "الصلح" مع "أنغام"

تجاهلت المطربة السورية أصالة، الصلح مع المطربة المصرية، أنغام، بعد أن انقطعت الصلة بينهما منذ زواج الأخيرة من الموسيقي أحمد إبراهيم.

وقالت "أصالة" في ردها على سؤال عقب حفلتها في القرية العالمية بمدينة دبي برنامج "The Insider بالعربي": "ما عندي مشاكل مع حد، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".

ومنذ شهور، ساءت علاقة أصالة، بصديقتها أنغام، عقب إعلان خبر زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى، ابنة أخت المخرج طارق العريان، طليق المطربة السورية.



وأشارت وقتها إلى أنها ليست منافقة، وأزمتها معها واضحة للجميع، فهي تزوجت رجل متزوج من امرأة تربطها بها صلة عائلية، وما فعلته انعكس سلبًا على الأسرة والأبناء.

وأضافت أن علاقتها بأنغام تأثرت بعد زواجها، موضحة أن الصداقة عندما يدخلها الشك لا تعد بنفس القوة، ولكن الاحترام مازال موجودًا بالتأكيد بينهما.

وقالت إنه عندما يتعمد شخص إسقاطها من حساباته أو أخطأ في حقي وحق عائلتي مثل أنغام، فأنها تسقطه من حساباتها هي الأخرى.

