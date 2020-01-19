تراند اليوم : شاهد| رد فعل "نانسي عجرم" على طفلة قلدتها في "ذا فويس كيدز"

تفاعلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع طفلة قامت بتقليدها خلال مشاركتها في الموسم الثالث لبرنامج المواهب الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز".

وخلال الحلقة الثالثة من مرحلة "الصوت وبس"، تحدثت الطفلة هنا سليم عن مواهبها المتعددة، سواء في الغناء أو الرقص أو التمثيل أو التقليد، ليطلب منها المطرب اللبناني عاصي الحلاني أن تقلد نانسي عجرم.

وقامت الطفلة بتقليد نانسي في أغنية "أخاصمك آه"، وأدت نفس قصها وحركاتها، الأمر الذي أثار ضحك لجنة التحكيم بشدة، يما تفاعلت سيما نانسي معها على طريقتها في تقليدها.

وكانت إدارة قناة mbc حسمت الجدل حول موقف استمرارية نانسي عجرم بالبرنامج في أعقاب واقعة مقتل شاب سوري على يد زوجها بـ 16 رصاصة في أماكن متفرقة بالجسد داخل منزلهما.

وقال مصدر بالقناة حسب وسائل إعلام مصرية، إن لا نية لاستبعاد نانسي من البرنامج في موسمه الحالي، وكل ما يتداوله لا أساس له من الصحة.

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وكشف أن الحلقات المذاعة حاليا من برنامج The Voice kids مسجلة وانتهت منها نانسي عجرم بالفعل، وليس هناك ما يستدعي استبعاد الفنانة اللبنانية صاحبة الجماهيرية الكبيرة من البرنامج ولم يتم تطور الأمر للمناقشة من الأساس.

وأضاف أن البرنامج يتبقى فيه حلقة واحدة وهي الحلقة الأخيرة التي تذاع على الهواء مباشرة، ومن المقرر حضور نانسي الحلقة دون أي تعقيدات أو مشاكل.



