تراند اليوم : بعد إبلاغه بوجود علاقة بين شقيقته الفنانة وزميل لها .. فنان مصري شهير: مش مهتم أصلا

أبدى الفنان المصري وائل عبد العزيز عدم اهتمامه بما يتردد حول وجود علاقة عاطفية أو مشروع زواج بين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بنبوءات حول زيجة قريبة بين ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي بعد ظهورهما سويا في عدة مناسبات لدرجة أنهما تصدرا مواقع البحث.

وقال وائل عبد العزيز ردًا على مكالمات الصحفيين التي طالبته بكشف حقيقة تلك العلاقة مؤكدًا عدم اهتمامه.

وأضاف: سواء كان خبر ياسمين حقيقيا أو غير حقيقي فلا أهتم .. كفى اتصالات من الإخوة الصحفيين وشكرا.

