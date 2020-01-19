تراند اليوم : بعد غمزة من فنانة شهيرة .. تيم الحسن في موقف محرج بسبب زوجته

كشف حفل إطلاق منصة "شاهد" في الإمارات الكثير من الأمور عن الحياة الخاصة للفنان تيم الحسن .

وكان "الحسن" بطلا لواقعتين مثيرتين للجدل ، الأولى كانت مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعدما تجاهلها رغم تقابلهما إلا أنها نادت عليه ثم سلمت عليه في الحفل.

ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد حيث كرر "تيم" الامر مع الفنانة صبا مبارك التي كانت صاعدة على المسرح لكنها رغم ذلك وجهت غمزة لتيم الحسن الذي وقف في حيرة ولا يعرف كيف يرد.

ورجح بعض الحاضرين أن تصرفات "الحسن" ربما بسبب غيرة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

