نجلاء بدر مع ياسر جلال ومحمد رمضان "محظوظة"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية ​نجلاء بدر​ أنها محظوظة بالمشاركة في مسلسلين كبيرين للعرض في شهر رمضان المقبل، وهما "الفتوة" مع الممثل المصري ​ياسر جلال​ و"البرنس" مع الفنان المصري ​محمد رمضان​ حيث تعكف على تصويرهما حاليا وبشكل يومي.

وقالت نجلاء لموقع "الفن" انها تعاقدت على "الفتوة" أولا حيث أعجبت بالفكرة التي تدور حولها العمل والفترة الزمنية التي تعود إلى عام 1900 وزمن الفتوات لافتة أن طبيعة المسلسل المختلفة من ديكورات وأزياء وطريقة كلام جعلتها لا تترد في الموافقة عليه".

وأشارت نجلاء أنها سعيدة بالعمل مع محمد رمضان و​المخرج محمد سامي​ في مسلسل "البرنس" بدور مختلف تماما عن "الفتوة" موضحة انها رغم الإجهاد الكبير بعد تصوير شير مية وعدم حصولها على راحة ولكنها لم تتردد في الموافقة على مسلسلين بدورين مختلفين في رمضان المقبل.

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