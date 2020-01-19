جديد مجد القاسم "يا عسل"

ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان المصري ​مجد القاسم​ من تصوير احدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب بعنوان "​يا عسل​ "، معتمداً فيها لوناً جديداً لم يسبق أن قدّمه في مسيرته بالغناء .

ويشار الى أن الأغنية من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد، وتم تصوير الكليب في منطقة ادرينالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ تحت إدارة المخرج ميدو بارون.

ومن المتوقع أن يعرض مجد القاسم الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من عملية المونتاج والميكساج ووضع اللمسات الأخيرة على العمل.



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